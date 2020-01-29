حقيقة منع دخول المدرب اليمني صدام حسين إلى الكويت بسبب اسمه

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كشف أمين صندوق اتحاد الجودو الكويتي يوسف دلي حقيقة منع دخول مدرب الجودو اليمني صدام حسين بن حازب إلى الكويت بسبب اسمه. وقال دلي في تصريحات لصحيفة الراي الكويتية إن ما تردد عن عدم منح تأشيرة دخول للمدرب اليمني بسبب اسمه المطابق لاسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين غير صحيح. وأضاف أن عدم منح تأشيرة دخول تم بسبب عدم صلاحية للسفر في جواز سفره لأكثر من ستة أشهر، وهو شرط أساسي للحصول على التأشيرة في الكويت. وكان يفترض أن يسافر بن حازب، مدرب نادي ثمر الرياضي، من محافظة لحج اليمنية، مع فريقه إلى الكويت مساء اليوم، للمشاركة في البطولة العربية