5 نصائح لمواجهة الاكتئآب

الاكتئآب هو مرض عقلي يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على جسمنا، إلى درجة التسبب في الموت، وتتحكم فيه عوامل كيميائية ونفسية.

ومن المهم جدا أن تولي اهتماما لهذا المرض وتطلبي المساعدة عند اكتشاف البوادر الأولى للمرض.

إليكِ خمس نصائح لتفادي الاكتئاب:

ثقي بنفسك

نصيحة مهمة جدا. يجب أن تثقي بنفسك دائما وبقدراتك. لذلك، يجب أن تقدري مهاراتك وقدراتك التي تجعلك فريدة من نوعك. بالطبع، كل منا لديه ميزات مختلفة، فليس هناك شخص أفضل أو أسوأ من الآخر.

وهناك بعض الاستراتيجيات لكسب الثقة في النفس مثلا حاولي الوصول إلى القدر الكافي من الجدية في المهام التي تقومين بها، ويجب أن تعتبرين الأخطاء كأشياء معتادة وأنها أفضل طريقة للتعلم، كما يجب أن تحتفي بالنجاحات التي تحققينها ولو جزئيا بما يتناسب مع العمل الذي تقومين به للوصول إليها.

يجب أن تحيطي نفسك بالأشخاص المناسبين

لتجنب الاكتئاب من المهم جدا أن تحيطي نفسك بالأشخاص الذين يشعرونك بإحساس جيد. يجب أن تكوني قرب الأشخاص الذين يقدرونك ويحترمونك ويجعلونك تشعرين بشعور أفضل، ويعترفون لك بنقاط قوتك وضعفك، ولكن دائما بطريقة بناءة.

توقفي لحظة وفكري في الأشخاص الذين هم جزء من حياتك، وماذا يقدمون لك، وهل هم مفيدون لك عاطفيا.

ابتعدي عن الأفكار السلبية

لتجنب الأعراض المحتملة للاكتئاب، من المهم أيضا أن تبتعدي وتتخلصي من الأفكار السلبية. و إذا كانت لديك هذه الأفكار السلبية، ، يجب أن تغيريها بأفكار إيجابية تتعلق بأشياء ترغبين في القيام بها، وبالتالي ستزيد طاقتك في التركيز على الأمور الإيجابية التي عليك القيام بها لتحسين مزاجك.

حاولي أن تحلي جميع مشاكلك

تجنب المشاكل هو أمر غير مستحسن للحصول على الثقة في الذات أو لتجنب الاكتئاب. فعلى العكس من ذلك، من الأفضل أن تحلي مشاكلك، بأفضل طريقة ممكنة. لأن تركها سيسبب لك العديد من المشاكل، ويرفع مستويات القلق لديك، وبالتالي في بعض الأحيان يمكن أن يتسبب في ظهور علامات الاكتئاب.

ابحثي عن مساعدة متخصص قبل فوات الاوان

عندما تكتشفين أول أعراض الاكتئاب، والتي قد تختلف من شخص لآخر، فمن الأفضل البحث عن متخصص لمساعدتك على التشخيص السليم لحالتك وتقديم العلاج المناسب لها.