بالصور.. جميلات العالم يتجولن في شوارع مصر

وصلت ملكات جمال 60 دولة حول العالم إلى مطار القاهرة أمس، للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة العالمية التي ستقام في مصر في الـ 14 من أبريل/نيسان الجاري.

ونظمت إدارة مسابقة ملكة جمال العالم للبيئة، جولات سياحية لجميلات العالم، لتعريفهن على المناطق الأثرية والسياحية في كل من الأقصر والاسكندرية، والتقطت لهنّ صورا تذكارية ومقاطع فيديو بهدف دعم وتنشيط السياحة فى مصر.

وسيقام الحفل الخاص بالمسابقة وسط الأهرامات، حيث ستستعرض جميلات العالم الفساتين التي خيطت من البلاستيك والورق وأدوات الكمبيوتر وغيرها المعاد استعمالها بهدف الحفاظ على بيئة كوكبنا.

وستخيط المتسابقات فساتينهن بأنفسهن، وستمنح الفائزة بالمسابقة جائزة مالية لتشجيع المشاركات على نشر ثقافة إعادة تدوير النفايات والحفاظ على بيئة الكوكب.