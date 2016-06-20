بالصور.. حسناوات موسكو يستعرضن مفاتنهن في مسابقة ملكة جمال 2016

بالصور.. حسناوات موسكو يستعرضن مفات...

الحسناء الروسيّة تاتيانا تسيمفر (25 عامًا) تفوز باللقب لتتأهل إلى مسابقة ملكة جمال روسيا.

المصدر: متابعات- إرم نيوز

نجحت الحسناء الروسية تاتيانا تسيمفر (25 عاما) في الفوز بلقب ملكة جمال موسكو 2016  في مسابقة  أقيمت أمس في العاصمة الروسية موسكو.

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وفي المسابقة المثيرة استعرضت المتسابقات الحسناوات إمكاناتهن الجسدية والعقلية، حيث استطاعت تاتيانا الحاصلة على شهادة الماجستير في مجال الشؤون الدولية وتخصصت في مجال إدارة الدولة والحكم المحلي  جذب انتباه المحكمين لاخيارها لتمثيل العاصمة الروسية في مسابقة ملكة جمال روسيا، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنك الروسية.

وبدأت مسابقة ملكة جمال موسكو، في العام 1994، ومن الشروط الواجب توافرها بالمتسابقات، أن يتراوح السن بين 14- 26 عاما وألا تكون متزوجة.

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