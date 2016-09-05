تولاي هارون تبدأ تحضيراتها لموسم 2017 (فيديو إرم)

تواصل الفنانة السورية تولاي هارون تصوير دورها في مسلسل "حكم الهوى"، تأليف ريم عثمان وإخراج محمد وقاف وإنتاج شركة قبنض.

وأوضحت هارون في حديث لـ "إرم نيوز"، أنها تجسّد في العمل المكون من مجموعة ثلاثيات منفصلة دور أمّ كأي أم تهتم بابنتها وتسعى إلى مصلحتها من منطلق رؤيتها.

وكشفت أنها تستعد لتصوير دورها في مسلسل "أزمة عائلية"، إخراج هشام شربتجي، معبرة عن سعادتها بهذه التجربة مع المخرج هشام شربتجي.

وقالت الفنانة السورية، إنها تنتظر بدء تصوير مسلسل "كونكان" كثالث أعمالها في إطار تحضيراتها للموسم المقبل. إضافة إلى ذلك تدرس الفنانة تولاي هارون مجموعة عروض منها ماهو سوري ومنها ماهو عربي مشترك من أجل المفاضلة بينها، واختيار ما يناسبها.