عرض فستان مارلين مونرو الذي ظهرت به في حفل أمام جون كنيدي للبيع

قالت دار مزادات جوليانز أمس الأربعاء، إن الفستان الضيق الذي ارتدته مارلين مونرو في حفل حضره الرئيس الأمريكي الراحل جون كنيدي عام 1962 سيعرض للبيع في مزاد في نوفمبر المقبل.

وصمم جين لويس الرداء الذي ظهرت به مونرو في ماديسون سكوير جاردن بمدينة نيويورك.

ويشتهر أداء مونرو لأغنية "هابي بيرثداي تو يو" في حفل جمع تبرعات للحزب الديمقراطي يوم 19 مايو أيار قبل عشرة أيام من موعد عيد ميلاد الرئيس، بأنه واحد من آخر مرات ظهورها العلني قبل وفاتها.

وتوفيت مونرو من جرعة مخدرات زائدة بعد أقل من ثلاثة أشهر.

وقالت جوليانز للمزادات في بيان، إنها ستعرض الفستان للبيع في السابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني في لوس أنجليس.

وأضاف دارين جوليان رئيس ومدير دار جوليانز، أن المصرفي الراحل مارتن زفايج اشترى الفستان عام 1999 في مزاد لدار كريستيز مقابل 1.26 مليون دولار، متوقعًا أن يباع الفستان بمليوني دولار على الأقل.