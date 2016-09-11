بالفيديو والصور.. الحسناء الممتلئة التي قلبت موازين الجمال

من الآن فصاعدًا، لم تعد النحافة والرشاقة والقوام الممشوق هي عناوين الجمال التي عهدناها لسنوات، فصاحبات الأجسام الممتلئة وجدن لأنفسهن مكانًا أخيرًا على ممشى العارضات، بعدما لم يكن مسموحًا سوى للنحيفات فقط بالمرور عليها، وأصبحت موضة "الجسم الكيرفي" هي جواز مرورهن إلى كبرى صالات عروض الأزياء العالمية.

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرًا حول تيس هوليداي، صاحبة مقاس 26، والتي باتت رمزًا للعارضات البدينات، بعد ظهورها المتألق في مهرجان كيرفي فاشون، الذي أقيم في ليفربول أخيرًا .

وأطلقت الصحيفة البريطانية على الأمريكية هوليداي، ذات الأربعة والعشرين عامًا لقب ملكة الكيرفي، بعدما تألقت في ليفربول، وجذبت إليها العيون وعدسات المصورين بطلتها المبهرة.

تألقت تيس في فستان مخطط بالعرض؛ ما كشف أكثر عن ضخامة حجمها، وهو ما قد يعتبره الكثيرون جرأة من أي سيدة بدينة، والتي من البديهي أن تكون حريصة على ارتداء ما يجعلها تبدو أنحف.

كما علقت الصحيفة البريطانية على التاتو، الذي رسمته تيس على ذراعيها وساقيها، والذي ظهر من أكمامها ومن ذيل الفستان الذي كان يصل طوله إلى تحت ركبتيها، والحذاء الشيك الذي انتعلته ويكشف عن غالبية قدميها.

السوبر موديل تيس هوليداي، حظيت على الكثير من الإعجاب، لأنها بالفعل كانت تبدو جميلة جدًا، واختارت ماكياجها بعناية شديدة.

وأشار التقرير، إلى أنه بعد صعود هوليداي على الكات وولك، تبعتها مجموعة من السوبر موديل الممتلئات، لكنها كانت أكثرهن بدانة وجمالاً في الوقت نفسه.

يقام مهرجان موضة الكيرفي كل عام، منذ عام 2014 في ليفربول، إذ انتشرت هذه الموضة بقوة حتى بين نجمات هوليوود اللاتي بدأن في تقليدهن.

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