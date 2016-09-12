بالصور.. طالبة تتوج بلقب ملكة جمال أمريكا بعد جواب موفق عن كلينتون

توجت سيفي سيلدرز الطالبة الجامعية من ولاية كانساس بلقب ملكة جمال أمريكا 2017 اليوم الاثنين بعد أن أثارت إعجاب الحكام برقصة "جاز"، وجواب عن المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون.

وردا على سؤال عن مآخذها على كلينتون، قالت شيلدز: "إذا كنت تحاول أن تكون زعيما للعالم الحر، فكل ما تقوله وتفعله مهم."

وأشارت شيلدز إلى أن وسائل الإعلام جعلت الحملة الرئاسية الأمريكية أكثر حساسية حتى أنه بات "من الصعب معرفة ما هو حقيقة وما هو شائعة"، مضيفة أن "كل من هؤلاء المرشحين قد قام بعمل عظيم، ولكنهم بحاجة أيضا لمراقبة ما يفعلونه."

وقبل ذلك أدت الطالبة التي اعتمدت "كُل بشكل أفضل، تعش أفضل" كشعار لها في المسابقة، رقصة جاز أثارت إعجاب الحكام.