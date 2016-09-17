بالصور .. أمل كلوني تتزيّن بفستان أبيض أثناء زيارتها للأمم المتحدة

عندما تفكر في شكل محامية بالمحاكم العليا، تجد نفسك تتخيل امرأة مسنة أو شيئاً من هذا القبيل، ولكن المحامية الحقوقية اللبنانية وزوجة نجم هوليود جورج كلوني، ستغير فكرتك تماماً.

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مجموعة من الصور لزوجة النجم السينمائي العالمي، جورج كلوني، خلال زيارتها للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها أحد أكثر محامي منظمة حقوق الإنسان الدولية أناقة.

أمل كلوني، البالغة من العمر 38 عاماً، استعرضت أناقتها أثناء زيارتها للأمم المتحدة بنيويورك أمس الجمعة، وحظيت باستقبال حافل من قبل منظمة "ومين ان ذا ورلد" (النساء في العالم).

وارتدت محامية المحاكم العليا، ذات الأصل اللبناني- الإنجليزي فستاناً أبيض حتى الركبة، مزينًا بخطوط حمراء و زرقاء على الخصر.

وتميز الفستان بطابع بحري بأكمامه القصيرة المنتهية بثلاثة أزرار ذهبية وشريط بحري عند الكوع.

فيما تركت كلوني شعرها متدليًا بحرية، متجاوزاً كتفيها، ولم تستخدم في طلتها إكسسوارات كثيرة، كما يبدو أنها لم ترتدي خاتم زواجها أيضاً.