جوش برولين يتزوج عارضة الأزياء كاثرين بويد

لوس انجليس - ذكرت تقارير اليوم الأحد، أن الممثل جوش برولين تزوج من صديقته عارضة الأزياء كاثرين بويد.

وأفادت مجلة "يو اس ويكلي"، بأن جوش وكاثرين تزوجا في نورث كاليورنيا أمس السبت، أمام مجموعة من أفراد أسرتيهما وأصدقائهما.

وقال مصدر للمجلة إن قائمة المدعوين شملت الممثل برادلي كوبر، ووالد العريس جيمس برولين، وزوجته المغنية باربرا سترايستد، والممثل مات ديمون.

ويذكر أن جوش، 48 عاماً، أعلن خطوبته من كاثرين في آيار/ مايو العام الماضي . وكانت كاثرين تعمل كمساعدة لجوش لنحو عامين قبل أن تتحول العلاقة بينهما لعلاقة عاطفية.

وكان جوش قد انفصل عن زوجته الممثلة، دايان لين، بعد زواج دام ثمانية أعوام، وقد تم الانتهاء من إجراءات الطلاق في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 .

يذكر أن هذا ثالث زواج لجوش، الذي لديه ابنان من زوجته الأولى، اليس أدير، وهما تريفور (28 عاما) وإيدن (22 عاماً).