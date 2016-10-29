مجسّمات وأزياء من الشوكولاته في باريس (صور)

تتواصل السبت ولليوم الثاني على التوالي، فعاليات النسخة الـ22 من معرض الشوكولاته في العاصمة الفرنسية باريس.

وافتتح أمس الجمعة، المعرض بمشاركة قرابة 500 مصنع وعارض لأفضل منتجات الشوكولاته والحلويات، من فرنسا ومختلف أنحاء العالم، بحسب الموقع الرسمي للفعالية على شبكة الإنترنت.

وأظهر المشاركون هذا العام اهتماماً بتقديم منتجات "أكثر صحية"، من خلال مراقبة كميات السكر المضافة وتصغير أحجام قطع الشوكولاته.

ويشهد المعرض الذي يستمر حتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عروضاً لمجسمات وأزياء صنعت من الشوكولاته.

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