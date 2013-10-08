بالفيديو..أمهات يكوين صدور بناتهن لتأخير البلوغ

أ ف ب- آلاف الشابات الكاميرونيات يتعرضن في مرحلة البلوغ لعادة وحشية، النساء في أسرهن وأحيانا أمهاتهن يسعين إلى إخفاء نهودهن عبر كيها من أجل تسطيحها. وهن يفعلن ذلك ظنا منهن أن هذا “حماية” للبنت الصغيرة من ممارسة الجنس المبكر.

وتخلص هذه الدراسة الأخيرة في الموضوع إلى أن “تسطيح” الثديين كان ممارسا في كل أنحاء الكاميرون وخصوصا في الوسط والغرب. وهذه العادة موجودة عند الفقراء والأغنياء.

قالت جورجيت آري تاكو سكرتيرة تنفيذية في Renata، الشبكة الوطنية لجمعيات الخالات التي تعنى بالتربية الجنسية للكاميرونيات: ان نساء كثيرات يشعرن بالقلق عندما يحين بلوغ بناتهن في سن 8 أو 9 ويرين أن هذا البلوغ المبكر سيجذب الأولاد إليهن وقد يقعن في حمل مبكر. وتخضع الفتيات “لتسطيح الثديين” في سن 14 أو 16. وعندما تسطح الأمهات أثداء بناتهن بغرض إخفائها يعتقدن أنهن بذلك يتحكمن في تأثير أنوثة بناتهن على الرجال ومن ثم على إقبالهن على الجنس. وهذا طبعا وهم!

واضافت الألم فظيع عند الكيّ. تستخدم النساء، الأم أو الخالة غالبا، ملاعق كبيرة أو أحجارا أو مدقات الهاون لتسطيح الثديين. تحمّى هذه الأشياء وتستخدم لضرب النهدين. في الوهلة الأولى، يحترق الجلد، لكن تحدث أيضا التهابات وتقيحات. أما الآثار على المدى البعيد فلا تقل كارثية. بعض النساء خضعن لمتابعة أطباء الأمراض النسائية لسنوات بعد “التسطيح”. وحسب بعض الخبراء، فإن ضحايا هذه العادة معرضات أكثر لسرطان الثدي. ومن ناحية أخرى، يصبح ثديا المرأة مشوهين وفي اللحظات الحميمة تشعر بعقدة حقيقية.