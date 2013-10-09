صور.. نجوم أوبريت "مصر أم الدنيا " بعدسات الجيش

القاهرة- (خاص) من شوقي عصام

أخرجت الشؤون المعنوية بالجيش المصري صوراً بعدسات مصوري القوات المسلحة لحفل الذكرى الأربعين لنصر 6 أكتوبر، ورصدت العدسات نجوم الغناء والفن العربي في ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس .

شارك في الأوبريت نانسي عجرم، ووليد توفيق، ووائل جسار، وجنات، وأمال ماهر، ورابح صقر، و وبهاء سلطان، ومدحت صالح وهاني ساكر ورابح صقر، وإيهاب توفيق، ومن نجوم التمثيل محمود ياسين، ويسرا، وأحمد بدير، وخالد صالح، وصلاح عبد الله، وهاني رمزي.

كما رصدت عدسات المصورين النجوم ليلى علوي وأحمد السقا وطلعت زكريا وداليا البحيري وحسين فهمي وغادة عبد الرازق، وكانت من أهم اللقطات الصورة التي جمعت نجوم الفن مع السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، فضلاً عن لقطات ظهر فيها محمد فؤاد وايمان البحر درويش وماجد المصري ونجم الكرة أحمد حسن، فيما تجمع عدد من الممثلات الحسناوات مثل يسرا وياسمين عبد العزيز في لقطات مع المتحدث العسكري أحمد محمد علي .