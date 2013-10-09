شيرين عبد الوهاب تختار محمد عساف زوجاً لها

إرم - (خاص)

ذكرت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بأنها كانت سعيدة جداً باستضافتها مع الفنان الفلسطيني الصاعد محمد عساف، في برنامج "أنا و محبوبي" من خلال قناة "إم بي سي" والذي اعتبرته لقاء مميزاً جمع بينهما.

وعلقت شيرين حول الأسئلة التي تم توجيهها من قبل عساف وخاصة بسبب الانتقادات التي وجهت إليها حول طلبها يد محمد عساف للزواج على الهواء في برنامج "أراب آيدل"، معتبرة أن حديثها حينذاك كان من باب المداعبة وكانت سعيدة بجمال صوته وأرادت أن تسعده وتسعد أهله في ظل أجواء الخوف التي شاهدتها في أعين والديه.

وأضافت قائلة: "وحياة بناتي لو لف فيا العمر والدنيا كلها وقفت قدامي لهقول كدا بردو، حافضل أقول الكلام ده وأنا ما بطلبش أيد حد على الهواء، وكنت بهزر بس الناس اللي قلوبهم سودا قالو شيرين بتتحرش بمحمد عساف، عملوا حكاية من الكلام ده، وتاج على راسي أني أغني معاك، وأنا من الأول عرفت قيمة صوتك".

وقد صرحت شيرين عن ديو غنائي قد يجمعهما قريباً، مؤكدة أنه يجب أن يحمل هذا الديو موضوعا وليس فقط أننا وضعنا صوتين في أغنية واحدة.