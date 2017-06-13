بالفيديو.. فوازير “إرم نيوز” في الحلقة 18: "لا تطهره المياه ويطهره اللسان"؟

أثار سؤال الحلقة رقم 18 من مسابقة فوازير "إرم نيوز" الرمضانية اهتمام وتركيز المشاركين الذين وجدوا نفسهم أمام سؤال محير لم يخطر على بالهم ولكنهم مع ذلك قدموا إجابات اقتربت تارة وابتعدت أخرى من الإجابة الصحيحة.

وكان سؤال حلقة اليوم الثامن عشر من شهر رمضان عن "الشيء الذي لا تطهره المياه ولكن يطهره اللسان" والذي كانت الإجابة الصحيحة له "الكفر" حيث يطهر الإنسان بمجرد نطق الشهادتين ولكنه لا يطهر منه بالاستحمام.

و”فوازير إرم” عبارة عن سؤال يوجَّه إلى أشخاص بشكل عشوائي في الشارع، مقابل جوائز مادية لمن يوفقون في تقديم الإجابة الصحيحة.

وتعتمد فكرة المسابقة على الأسئلة والمعلومات العامة، والجائزة تكون داخل 3 مظاريف مغلقة، يختار من بينها الفائز واحدًا بعد إجابته عن السؤال؛ ما يزيد من إثارة وطرافة المسابقة الرمضانية.

https://www.youtube.com/watch?v=C5Qa3ApOzTA