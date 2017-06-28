متحول جنسيًّا يخشى دخول سجن "للرجال فقط"

يبدو أن المتحولين جنسيا يواجهون الكثير من المشاكل في حياتهم، بسبب هويتهم المختلطة التي يصعب التعامل بها معهم في بعض المواقف الشائكة، سواء فيما يتعلق بدورات المياه والأماكن الخاصة وأخيرا بالسجون، وأي العنابر ستستقبل الخارجين عن القانون منهم.

واستمعت محكمة أسترالية إلى محامي يدافع عن رجل متحول جنسياً متهم بحيازة مخدرات، حيث قال إن موكله يشعر بالخوف من دخول سجن للرجال فقط.

واعترف الرجل بمجموعة التهم الموجهه إليه فى محكمة "جلادستون" فى ولاية "كوينزلاند" شمال شرق أستراليا، وشملت التهم جرائم متعلقة بالمخدرات والضوضاء.

وقال محامى الدفاع، إن موكله يعانى من مرض انفصام الشخصية ويشعر بالخوف الشديد من فكرة دخول السجن.

وأضاف : "موكلي الذي سوف يخضع لعملية تحول جنسي تكميلية قريباً في حالة رعب شديدة من دخول سجن الذكور".

وقال المدعون إنه تم استدعاء الشرطة إلى منزل الرجل مرتين فى ليلة واحدة بعد شكاوى الضوضاء قبل العثور على شيشة وطاحونة كهربائية فى منزله.

فيما قال قاضي، إن العقوبة بالسجن ليست مبررة للجرائم التي ارتكبها الرجل.

وقد طلب منه تنفيذ أمر بـ40 ساعة خدمة للمجتمع.