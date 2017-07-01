بالفيديو.. فتاة تنجح بوضع ملابس خزانة كاملة داخل حقيبة صغيرة‎ بهذه الطريقة

أدهشت إحدى الفتيات متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حين استطاعت القيام بما بدا مستحيلا للوهلة الأولى، ووضعت كما كبيرا من الملابس والمستلزمات الأخرى داخل حقيبة سفر من الحجم المتوسط.

وقد ظهرت راشيل غرانت في بداية الفيديو، وقد انتشرت الملابس على السرير والأريكة، بالإضافة إلى الفساتين المعلقة بكثرة في الغرفة، بينما بدت أمامها حقيبة صغيرة وأكياس وحقائب قماشية، قالت غرانت إنها ستساعدها في مهمتها.

وبدأت الفتاة بترتيب الملابس بطريقة مبتكرة، لتنجح في النهاية بوضع كامل الأغراض داخل الحقيبة، دون أن تظهر الحقيبة وكأنها ممتلئة، ثم غادرت راشيل الغرفة وهي تجر حقيبتها تاركة وراءها أسلوبا ربما يحتاجه الكثيرون في فترات السفر مع صعوبة مهمة وضع الملابس في الحقائب.

https://www.youtube.com/watch?v=4CJraJC1W1U&feature=youtu.be