بالصور.. احتراق واجهة مركبة بسبب الهاتف النقال

تسبب انفجار هاتف نقال بإحدى المركبات في العاصمة الأردنية عمّان، باحتراق واجهة المركبة أثناء وقوفها، بسبب الارتفاع الشديد على درجات الحرارة التي شهدتها المملكة مؤخرًا.

وألحق انفجار الهاتف أضرارًا جسيمة بالمركبة، وتهشم الزجاج الأمامي والتابلو بالإضافة لحروق في المقاعد الأمامية.

وكانت إحدى السيدات قد نسيت الهاتف النقال داخل محفظتها في المركبة، عند مغادرتها واصطفافها في الشمس الحارقة.

وتتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة وجافة، مصدرها شمال الهند مرورًا بشبه الجزيرة العربية والعراق، أدت لارتفاع غير مسبوق على درجات الحرارة.

وأتلف ارتفاع درجات الحرارة، بنحو 6-7 درجات عن معدلها السنوي العام، المحاصيل الزراعية الصيفية، وهي الشمام والبطيخ والتفاحيات.

ودعت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصًا وقت الظهيرة، مع الحرص على تناول كميات إضافية من السوائل.