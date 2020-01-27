فقد وظيفته فقتل طفلته وانتحر‎ (صور)

أقدم رجل على إضرام النيران في منزله بمدينة هول البريطانية، ثم حاصر نفسه داخله مع طفلته البالغة من العمر 10 أعوام، ما أدى لوفاتهما.

وكشفت الشرطة، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، أنها تحقق في الحادث، لتحديد سبب الحريق، حيث تبين أن غاري بولتون فقد وظيفته مؤخرا ثم عاش في حالة من اليأس، بسبب تراكم الديون عليه.

وقال عدد من جيران بولتون (46 عاما) للشرطة إنهم شاهدوا تصاعد دخان هائل من منزله صباح يوم الأحد، حيث حاولوا دق النوافذ والصراخ لتنبيهه ولكن بلا جدوى، وعندما وصل الإسعاف عمل على إخراج الأب وابنته من المنزل، ولكنهما كانا متوفيين.

وقبل وقوع الحادث المأساوي بيوم، أخبر بولتون جيرانه بأنه يمر بحالة نفسية سيئة، قائلا إنه بعدما فقد ابنه بعمر الستة أشهر قبل سنوات، وانفصل عن زوجته مؤخرا، وبرغم أن طفلته معه فليس لديه شيء في الحياة ليعيش من أجله.