مصري أنقذ ابنته من الموت أسفل قطار الإسماعيلية فتلقى غرامة مالية

فيديو متداول لأب مصري يحمي ابنته من عجلات القطار في محطة الإسماعيلية بمصر، من خلال القفز مباشرة بعد أن سقطت بالقرب من السكك الحديدية خلال سيرها معه، وجعل جسده درعا لحماية الصغيرة من الإصابة بالأذى.