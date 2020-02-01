الأردن.. انتحار بائع متجول بعد مصادرة عربته يشعل احتجاجات في إربد (فيديو وصور)

اندلعت أعمال شغب، اليوم السبت، في مدينة إربد شمال الأردن على خلفية انتحار ثلاثيني يعمل كبائع متجول بعد أن قامت بلدية المدينة بمصادرة عربة لبيع الخضار كانت تشكل مصدر رزقه الوحيد.

انتحار بائع متجول بعد مصادرة عربته يشعل احتجاجات في #إربد بـ #الأردن#إرم_نيوز pic.twitter.com/kONDzymH4C — إ ر م نـ يـ و ز (@EremNews) February 1, 2020

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله، إن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود شبهة انتحار، بعد أن عثر على جثة الشاب الثلاثيني مشنوقا في منزله.

وأضاف المصدر أن عددا من أقارب المتوفى قاموا برشق موظفي البلدية وبعض المركبات التابعة لها بالحجارة وأغلقوا بعض الطرق بالإطارات المشتعلة.

وأشار المصدر إلى أنه تم تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي .

وقال مصدر مقرب من عائلة الشاب المتوفى إنه كان يعمل على عربة لبيع الخضار من أجل إعانة أسرته التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وأن بلدية إربد صادرت عربته عدة مرات.