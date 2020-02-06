سرقة مركبتين عسكريتين من مخزن تابع للجيش السويدي

أعلن الجيش السويدي، الخميس، سرقة مركبتين عسكريتين تزن كل منهما 7 أطنان، من داخل مخزن تابع للقوات المسلحة، شمال غرب العاصمة ستوكهولم.

وأوضح الجيش في بيان، أنه اكتشفت واقعة السرقة، الأربعاء، لافتا إلى أن المؤشرات ترجح" إتمام السرقة خلال ساعات الليل"، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

وقال إن السرقة تمت من داخل قاعدة عسكرية ببلدة إنكوبينغ، التي تبعد 70 كم شمال غرب ستوكهولم.

وأشار إلى أن المركبتين المسروقتين من طراز " BAE Land Systems OMC" وهما من إنتاج جنوب إفريقيا.

كما أكد عدم احتوائهما على أية أسلحة أو مواد متفجرة، حسب المصدر ذاته.

يشار إلى أن الشرطة السويدية أطلقت تحقيقا في الواقعة، وعملية بحث واسعة؛ للعثور على المركبتين.