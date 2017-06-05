شهادة الصحافي الذي التقط أول صورة لمنفذي هجوم لندن (صور)

كان المصور الإيطالي المقيم في لندن غابرييل سكيوتو أول من التقط صورة لمنفذي هجوم لندن ، فقد حضر لحظة تطويقهم وإطلاق النار عليهم، وخلد اللحظة بالكاميرا.

وحسب تصريحاته لموقع "لوباريزيان" الفرنسي، فقد كان الرجل ليلة السبت في إحدى الحانات القريبة من مكان الحادث يتابع نهائي دوري الأبطال بين ريال مدريد ويوفونتوس، عندما سمع جلبًة وصراخًا بالخارج.

يقول سكيوتو:"رأيت أشخاصًا يركضون ويصرخون، فانتابني الفضول، وذهبت لاستطلاع الأمر"، ولم يكن يعرف أنه سيلتقط بعد دقائق أهم صورة في ليلة الرعب تلك.

ويضيف سكيوتو أنه لمح منفذي الهجوم وهم يهرولون في كل الاتجاهات:" كانوا يضعون أحزمًة ناسفًة، ولكنها كانت تبدو لي مزيفًة (وكانت كذلك بالفعل)، والغريب أنني لم اشعر بالخوف، وكان علي دون شك أن أخاف".

ولحسن حظ المصور أن قوات الأمن طوقت الرجال الثلاثة بسرعة، فكان أول ما خطر له بحكم مهنته أن يلتقط صورًة لذلك المشهد، تلك الصورة التي أصبحت الأكثر انتشارًا بعد أحداث لندن الدامية، حيث تظهر فيها جثة أحد منفذي الهجوم ملقاةً على الأرض، وجثة آخر في الخلفية.

وصرح المصور: "لدي صور أخرى لكنها أكثر دموية، تلك هي الصورة الوحيدة التي أريد نشرها"، وبمجرد طرحه للصورة على موقع "إنستغرام" حققت ردود فعل قوية إذ يقول سكيوتو :"تلقيت عدة عروض لشرائها ، وبعتها في الأخير لفرانس برس".

وبقيت تلك الصورة حتى مساء يوم الأحد الوحيدة التي يظهر فيها منفذو هجوم لندن حسب الموقع الفرنسي.