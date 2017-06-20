السعودية.. شرطة جازان توقف شبانًا أطلقوا النار بكثافة في حيّ سكني (فيديو)

اعتقلت الشرطة السعودية في منطقة جازان، مجموعة من الشباب ظهروا قبل أيام في مقاطع فيديو، وهم يطلقون أعيرة نارية بشكل مكثف.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية، عن مصادر قولها، إن شرطة منطقة جازان ألقت القبض على الشبّان، فيما تُجرى تحقيقات حول أسباب ذلك، وكيفية الحصول على الأسلحة.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي في المملكة، شبانًا سعوديين وهم يطلقون النار بكثافة من أسلحة رشاشة، داخل أحد الأحياء السكنية في محافظة بيش في جازان، فيما تشير معلومات إلى أن سبب ذلك كان الاحتفاء بخروج أحد الموقوفين.

وأضافت المصادر، أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقًا موسعًا مع مطلقي النار، على خلفية ذلك، لمعرفة كيفية حصولهم على الأسلحة التي ظهرت في المقطع، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

https://www.youtube.com/watch?v=y5w89YbAhqI