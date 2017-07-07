بالفيديو والصور.. رجل يختطف امرأةً في وضح النهار بكاليفورنيا  

وثق مقطع فيديو تم تسجيله بواسطة كاميرا للمراقبة، لحظة اختطاف رجل لامرأة، بإجبارها على الدخول في سيارته في وضح النهار.

وتقوم شرطة لوس أنجلوس بمطاردة رجل مجهول، شوهد يجبر إمرأةً مجهولة الهوية قسرًا على الدخول في سيارته "الميني فان" بعد ظهر الجمعة.

وقال مسؤولون: إن عملية الاختطاف وقعت في حوالي الساعة 12:30 بعد الظهر، في شارع سكني في سيلمار بولاية كاليفورنيا.

واستولى الرجل على الضحية بقوة من شعرها، وأجبرها على الدخول في السيارة قبل القيادة بعيدًا.

ويظهر شريط الفيديو، الذي التقطه نظام مراقبة في منزل قريب، امرأةً تقف على رصيف منزل يقع على كتلة 15000 من شارع إل كاجون، وفقًا لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، وهناك سيارة زرقاء متوقفة بجانب الرصيف.

ويقوم رجل سمين بالذهاب إلى المرأة، حيث يبدو أن الاثنين يعرفان بعضهما البعض، ويتبادلان الكلمات قبل أن تضع المرأة يدها، وكأنها توقف الرجل عن التحرك بالقرب منها.

ولكن هذا لم يمنع الرجل من التحرك، وقام بجر المرأة ثم فتح باب الشاحنة وهو يواصل الحديث ويقوم بدفعها للداخل بعنف.

وقالت شرطة لوس أنجلوس: يبدو أن الاثنين يعرفان بعضهما، ولكنهما غير متأكدين ما السبب وراء الخطف، وأضاف مسؤولون أن المرأة تبدو لاتينية ويتراوح عمرها ما بين 25 و35 عامًا.

شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=k6fJXERpeNI