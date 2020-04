هل شبّهت شمس الكويتية الرجل بالحيوان؟

View this post on Instagram

بدلاً من انتظار فارس احلام ينقذك تعلمي قواعد الفروسية وكوني الفارسة لنفسك وغيري حياتك إقرأي وازدادي نضجاً وكوني فتاة يتمناها كل رجل فالواقع يختلف عن حكاية سندريلا والاميرة النائمة وكما قيل (علموا بناتكم تحقيق احلامهن فالرجل ليس مصباح علاء الدين يعني هو يادوب شايف نفسه #الحيوان وتجين انتي تزيدينها عليه ....#تعلمي_ياغبية_لين_متى_وانا_اعلم_فيج_ياهبلة_يا_ام_بدوي