هل شبّهت شمس الكويتية الرجل بالحيوان؟

وجّهت الفنانة شمس الكويتية للنساء، نصيحة مثيرة للجدل، طالبتهن فيها بعدم الاعتماد على الرجال وتحقيق ذاتهن بأنفسهن.

ونشرت شمس صورة لها على صفحتها بـ"انستغرام" أرفقتها بتعليق مثير للجدل وجهته للنساء فقط من متابعيها، قالت فيه، "بدلًا من انتظار فارس أحلام ينقذك، تعلمي قواعد الفروسية وكوني الفارسة لنفسك وغيّري حياتك".

وأضافت، "اقرأي وازدادي نضجًا، وكوني فتاة يتمناها كل رجل؛ فالواقع يختلف عن حكاية سندريلا، والأميرة النائمة".

وتابعت: "كما قيل علموا بناتكم تحقيق أحلامهن؛ فالرجل ليس مصباح علاء الدين، يعني هو يا دوب شايف نفسه #الحيوان وتجين إنتي تزيدينها عليه".

لاقت نصيحة شمس استحسان عدد كبير من متابعاتها من السيدات، في حين انقسم الرجال في آرائهم، بين مؤيد لكلامها وشجاعتها، وآخرون انتقدوا أسلوبها، خاصة لفظ "الحيوان" الذي كتبته، ولم توضح ما إذا كانت توجهه لشخص بعينه أم قصدت إهانة الرجل بشكل عام؟.

وجاء من بين التعليقات على كلام شمس، "معقدة وترمي عقدها على الناس"، و"على أساس الحين إنتي الكل يتمناك فارسة أحلام؟"، و"بس ليش الغلط؟؟ من تگولين رأيچ؟؟ محلو الغلط".

وتثير شمس الكويتية الجدل من حين لآخر بمنشوراتها على "انستغرام" بالإضافة إلى بث فيديوهات على "سناب شات"، آخرها مقطع نشرته من حديقة فيلتها اتُهمت على أثره بإهانة عامل مصري يعمل لديها، عندما وصفت منزله بـ"منزل الكلاب".