بالفيديو والصور.. عراقيون يشيعون الشاعر عريان السيد خلف

شيَّع العراقيون، ظهر اليوم الأربعاء، الشاعر العراقي الشعبي عريان السيد خلف، الذي توفي في وقت سابق اليوم، وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال مدونون وناشطون عراقيون "إن العشرات من المواطنين والشعراء والمثقفين في بغداد شيعوا الشاعر عريان السيد خلف، إلى مثواه الأخير، من أمام مبنى الاتحاد العام للأدباء والكتاب، بمنطقة الكرادة، وسط بغداد.

وأظهرت مجموعة من الصور جثمان الشاعر محمولًا بتابوت لفه العلم العراقي، في ساحة الاتحاد التي يتوسطها تمثال للشاعر محمد مهدي الجواهري، والشارع المقابل للاتحاد.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وفاة الشاعر عريان السيد خلف في مدينة الطب بالعاصمة بغداد.

وعريان السيد خلف هو شاعر شعبي عراقي ولد في قلعة سكر بمحافظة ذي قار في أربعينيات القرن الماضي، وبدأ بنشر قصائده مطلع الستينيات من القرن الماضي، وأصدر 6 مجاميع شعرية من بينها "تل الورد" و"صياد الهموم"، وحصل على العديد من الجوائز.