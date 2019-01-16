توافق على إنتاج عمل درامي يوطد علاقة السودانيين والمصريين

كشف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الكاتب مكرم محمد أحمد، عن تنسيق مشترك مع الجانب السوداني، خلال المرحلة المقبلة لتوطيد وتوثيق العلاقة بين الشعبين والبلدين.

جاء ذلك عقب لقاء جمع "مكرم أحمد" مع علي مهدي، رئيس مجلس المهن التمثيلية والموسيقية السودانية والسفير السوداني لدى مصر عبدالمحمود عبدالحليم، والسفير أسامة شلتوت، مساعد وزير الخارجية، ومدير إدارة السودان وجنوب السودان بمقر المجلس بالتلفزيون المصري.

واتفق الحضور على إنتاج درامي مشترك بين مصر والسودان يروي قصة الشعبين، حيث أكد الجانب السوداني أن "هناك تعاونًا من الهيئة الوطنية للإعلام ومساندة قوية من القيادة السياسية للبلدين".

وشدد المسؤول المصري على أن مجلس الإعلام لن يدخر جهدًا لتحقيق التعاون مع السودان، حيث إن "الدعم ليس على المستوى الثقافي فقط، بل على السياسي وتحديدًا على مستوى وزارة الخارجية"، مؤكدًا ضرورة اختيار مؤلفين دراما لهم باع طويل في هذا المجال.

كما أكد الجانب السوداني أن هناك تعاونًا في مختلف المجالات عامة ومجال الثقافة ليكون ترابط وجداني بين الشعبين في الإنتاج الدرامي المشترك والذي سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل.