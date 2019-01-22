سخر من البدويات.. نجم "بداية" ومواقع التواصل سعيد الشهراني يشعل غضبًا واسعًا

أثار سعيد الشهراني نجم مواقع التواصل الاجتماعي وقناة "بداية" ومقدم البرامج التلفزيونية، موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل بعد نشره مقطع فيديو يسخر فيه من البدويات ويقلدهن بطريقة وصفها متابعون بـ "المهينة".

وتسبب مقطع الفيديو، الذي قال ناشطون إن الشهراني نشره عبر حسابه في "سناب شات"، وتداوله آخرون بشكل واسع عبر مواقع التواصل، في حملة نقد وهجوم شرس عليه، نظراً لما اعتبروه تطاولاً منه على النساء البدويات.

https://www.youtube.com/watch?v=yXBwzBFFROs

وقال سعيد في المقطع مخاطباً الأسر البدوية: "الله يرحم والديكم، لا تعلمون بناتكم اللهجة البدوية، يعني تسولف بنت تقول علي نظر واي إني صادقة شقومكم، يعني بكرة بتتزوج ومع زوجها وتقول علي نظر إني أحبك، يقول علي نظر إنك طالق بالثلاث".

وأضاف: "صدق البنت أنثى والذكر ولد رجل، هنا أنوثة وهناك خشونة شوي، فعلموا بناتكم شوية أنوثة، حتى لو كان اللي بيتزوجها من قرايبها بدوي علموها الأنوثة شوي عشان ما يناظر غيرها بكرة عالتلفزيون".

المغرد بدر الشمري اعتبر أن ما أتى به الشهري في الفيديو بمثابة "كارثة اجتمعت فيها البجاحة وسطحية التفكير"، وقال: "يبي بنت تتجرد من بيئتها ولهجتها وتتبنى لهجة وبيئة جديدة عشان تعزز انوثتها بعين بدوي يفتخر في لهجته وبيئته عشانه رجال، كارثه لمن تجتمع فيه البجاحة وسطحية التفكير".

يبي بنت تتجرد من بيئتها ولهجتها وتتبنى لهجه وبيئه جديده عشان تعزز انوثتها بعين بدوي يفتخر في لهجته و بيئته عشانه رجال ، كارثه لمن تجتمع البجاحه وسطحية التفكير https://t.co/5uj8tLpk4C — بدر الشمري (@iBdrSattam) January 21, 2019

المغردة شهد هاجمت بدورها سعيد الشهراني وقالت: "سعيد الشهراني شعندك ع البدويات هاذي حرت زوجتك الي تطلقت منك البدويه تاج رأسك والله م شفنا الرياجيل تلاقط عيونهم ف التلفزيون الا انت ي المخفه م خليت مودل ولا مذيعه الا صورت معها ي الرخمه خلك بس في الامارات غاطس ولونك رجال م قلت ذَا الكلام وامكك وخواتك بدويات الخكري".

https://twitter.com/lFLTasHzKEn4Yfz/status/1087475760942772226

المغردة عبر حساب "عصفورة تويتر" انتقدت الشهراني قائلة: "للأسف يا سعيد الشهراني لم توفق بهذا الفيديو الانوثه مالها علاقة بحضر وبدو انا انثى وبدوية وفخورة جداً بلهجتي العتيبيه ولن اغيرها لإرضاء زوج ولا غيره وزوجً مثل فكرك يا سعيد ما نباه".

للاسف يا سعيد الشهراني لم توفق بهذا الفيديو الانوثه مالها علاقه بحضر وبدو

انا انثئ وبدويه وفخوره جداً بلهجتي العتيبيه ولن اغيرها لإرضاء زوج ولا غيره وزوجً مثل فكرك يا سعيد ما نباه pic.twitter.com/BcTJcpvAR2 — عصفورة تويتر 🕊 (@7nooon11) January 22, 2019

المغردة أمل بنت خالد تساءلت عن سبب ربط اللهجة البدوية بأنوثة المرأة قائلة: "وش دخل اللهجة البدوية في الموضوع يامتخلف يعني اللهجة البدوية دليل ان البنت مو انثى حاول تفصل بين اللهجة الدرباوية واللهجة البدوية بحياتي كلها ماشفت ناس تجلد مجتمعها قد مخرجات بدايه اعلامنا ومشاهيرنا اما مريض نفسي كاره مجتمعه او اجانب حاقدين علينا سئمنا".

أما المغرد "مهنا" فقد علق على تعليقها على الفيديو بالتأكيد على أن الموضوع يحمل في طياته عنصرية، مضيفاً: "الموضوع فيه عنصرية. الجمال والأنوثة أوالرجولة والكرامة ليست مقصورة على أحد دون أحد سواء حاضرة أو بادية، أو كانوامدنيين أو قرويين، مستشهداً بشعر للمتنبي جاء فيه: ما أوْجُهُ الحَضَرِ المُسْتَحسَناتُ بهِ.. كأوْجُهِ البدَوِيّاتِ الرّعَابيبِ.. حُسْنُ الحِضارَةِ مَجلُوبٌ بتَطْرِيَةٍ.. وفي البداوَةِ حُسنٌ غيرُ مَجلوبِ".

الموضوع فيه عنصرية.

الجمال والأنوثة أوالرجولة والكرامة ليست محصورة على أحد دون أحد سواء حاضرة أو بادية، مدنيين أو قرويين

يقول المتنبي

ما أوْجُهُ الحَضَرِ المُسْتَحسَناتُ بهِ

كأوْجُهِ البدَوِيّاتِ الرّعَابيبِ

حُسْنُ الحِضارَةِ مَجلُوبٌ بتَطْرِيَةٍ

وفي البِداوَةِ حُسنٌ غيرُ مَجلوبِ — Muhana مهنا (@Muhana522) January 22, 2019

واستنكر حساب في تويتر" باسم "أورورا" إقدام الشهراني على مهاجمة البدويات بهذا الشكل قائلاً: "أيتها النسوة البدويات تغنجن بأصواتكن واضربن بخشونة البداوة بعيداً حتى لا تزيغ أبصار الرجال، تحسون في شي غريب انه انسان يتكلم بهذا الكلام ووراه مكتبة مو مفروض يكون رجل رائع؟".

https://twitter.com/aurura_/status/1087537419057053696

في المقابل، انبرى عدد من المغردين للدفاع عن سعيد الشهراني معتبرين أن الأمر لا يستحق كل هذا الهجوم على شخص يرون أنه "ناجح" ومشهور ويتعرض لهجوم من أعداء النجاح.

حساب باسم "رودي" دافع عن الشهراني قائلاً: "المهم كل الهجوم إلى يجيه كل فتره أو مو كل فتره كل أسبوع اندل دل على نجاحه لدرجه ان فيه واحد فاشل كان أول ناشب لسعيد يوم سعيد ما عطاه وجهه قلب عليه وبدأ يسبه فرحان أن فيه احد يسب سعيد صراحه اهل العقول في راحه".

المهم كل الهجوم إلى يجيه كل فتره أو مو كل فتره كل أسبوع اندل دل على نجاحه لدرجه ان فيه واحد فاشل كان أول ناشب لسعيد يوم سعيد ما عطاه وجهه قلب عليه وبدأ يسبه فرحان أن فيه احد يسب سعيد صراحه اهل العقول في راحه 😂@tbld1919#سعيد_الشهراني — رودي .👑 (@rooobe29) January 21, 2019

المغردة فرح طالبت الشهراني بعدم الالتفات لحملة الهجوم عليه قائلة: "ماعليك منهم الهجموم اللي عليك لانك جرحتهم وكلامك حقيقه ورب الكعبه يابعضهم ودي استفرغ من صوتها ولهجتها علي الطلاق علي الملازيم و المحزم المليان وغيره هذي سواليفهم تجيب الاستفرررررررااااااغ وع يحسبونه كشخه وع وع".

https://twitter.com/1li1il1li1il/status/1087606724784214016