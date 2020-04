المخرج السوري محمد ملص: الحرب في سوريا ألجمت القدرة على الإبداع (فيديو إرم)‎

View this post on Instagram

قال المخرج السينمائي السوري محمد ملص إن غيابه عن السينما السورية (آخر فيلم له كان سنة 2013)، يعود إلى الظروف التي عاشتها سوريا في إشارة إلى الحرب التي تعيش على وقعها البلاد، مؤكدًا أنه يستعد لتحضير فيلم سينمائي جديد. . . من جهة أخرى، قال المخرج السوري إن الحرب والظروف الاقتصادية والاجتماعية لعبت دورًا كبير أثرت على الإنتاج التلفزيوني والسينمائي في سوريا وعلى الحياة الثقافية، قائلًا: "لا شك أن الحروب تؤثر على الحياة الثقافية".