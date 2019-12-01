أصالة تبكي بسبب "ذاك الغبي" والجمهور يربط الأغنية بانفصالها عن زوجها

أحيت الفنانة السورية أصالة نصري، حفلها الغنائي على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة البوليفارد بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تألقت أصالة خلال الحفل بغناء مجموعة متنوعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة، التي تفاعل معها الجمهور وألهبت بها حماستهم، كان أبرزها «بنت أكابر، ما أسامح، وكبير الشوق»، وغيرها من الأغاني.

كما قدمت أصالة أغنية "ذاك الغبي"، ضمن الأغاني، لكنها لم تفقد السيطرة على نفسها أثناء تقديم الأغنية، لتبكي على خشبة المسرح، وهو ما لفت أنظار جمهورها، بعد انتشار مقطع الأغنية من الحفل، لتنهال التعليقات عليها، وبدأ متابعوها فى ربط حزنها بفكرة انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، وذلك بعد انتشار العديد من الأخبار عن انفصالهما، لكن لم يتم الإعلان رسميًّا.

بكاء أصالة أثناء اداءها أغنية ذاك الغبي pic.twitter.com/cxDFaf7wKs — ‘ (@Gorgeous_songs) November 30, 2019

وتفاعل محبو أصالة، مع المقطع الغنائي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وكتبت إحدى متابعاتها وتدعي شهد "تابعت مقطع لأصالة وهي تغني اُغنية " ذاك الغبي " وبنص الأداء بكت وكثير قالوا إنها ماقدرت تتحمل لأنها تذكرت خيانه زوجها، وبصراحة أهنئ أصالة ع القوة اللي خلتها تكمل الاُغنية".

فيما قال آخر إن بكاء أصالة في أثناء غنائها "ذاك الغبي" يعد غصة لايمكن شرحها"، وذلك تعبيرًا عن الحالة التى تعيشها الفنانة السورية فى الفترة الحالية.

وفاجأت أصالة جمهورها عبر حسابها على "تويتر" بكتابة كلمات أغنية "ذاك الغبي" قائلة "ليه راجع من تبي عاشقك ذاك_الغبي، اللي كنت أنت عيونه كنت أول من يخونه، انتظر لي مات طيب صاحبي".

وواصل الجمهور التعليق على بكاء أصالة، بقول أحد محبيها "وصلتلي إحساسها من جديد بذا الأداء زي ما وصلته عام 2016"، وقالت ناشطة أخرى "الخيانة وجعها مر وطعمها علقم .. في كل مرة تتذكرها تفقد السيطرة على نفسك ..أصالة تبكي في أثناء غنائها " ذاك الغبي".

ليه راجع من تبي عاشقك #ذاك_الغبي

اللي كنت أنت عيونه كنت أول من يخونه

انتظر لي مات طيب صاحبي#أصالة#أصالة_في_موسم_الرياض #موسم_الرياض — Assala (@AssalaOfficial) November 29, 2019

من ناحية أخرى، كان الفنان التونسي صابر الرباعي، مفاجأة حفل أصالة بالرياض، إذ حضر الحفل وصعد معها على المسرح لتقديم أشهر دويتو لهما «علي جرى» التي حققت نجاحًا كبيرًا عندما قدّماها للمرة الأولى عام 2001.

بالرّغم من خروج الفنانة السّوريّة منذ فترة للردّ على إشاعات انفصالها عن زوجها طارق العريان، وتلميحها بوجود خلافات، غير أنّ الجمهور لم يصدّق إلى الآن، وأصبحت لديه قناعة أنّ كلّ المؤشّرات تُوحي بوجود قرار بين الثنائي لإنهاء العلاقة دون الإعلان عن ذلك. وهذا ما أشارت إليه مصادر مقرّبة من الثنائي أخيرًا، وأنّ الخلافات متطوّرة بينهما.