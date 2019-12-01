نجوم عرب يتألقون على البساط الأحمر بمهرجان مراكش الدولي (فيديو)‎

واصل المهرجان الدولي للفيلم في مراكش في نسخته الثامنة عشرة، السبت، استقبال أسماء مرموقة في عالم الفن السابع على المستوى العربي والعالمي، وشخصيات بارزة من عوالم الثقافة والفن والإعلام.

وتألقت العديد من الوجوه المعروفة في عالم التمثيل على البساط الأحمر، ومن بينهم النجمة المصرية إلهام شاهين، والممثلة المتألقة هند صبري، والفنانة المغربية ثريا جبران، ونجم السينما المغربية رشيد الوالي، والممثلة الأمريكية ماريسا بيرينسون والممثلة الفرنسية ماريون كوتيار، وممثلون آخرون.

وستكون السينما الأسترالية -ضيف شرف هذه النسخة الثامنة عشرة من المهرجان- حاضرة بقوة في مراكش، من خلال برمجة ما لا يقل عن 25 فيلمًا تجمع بين أفلام المؤلفين والأفلام الكلاسيكية العظيمة، والأفلام الجماهيرية، في مختلف فضاءات مدينة مراكش.

وفي المجمل سيتم عرض ما لا يقل عن 98 فيلمًا طويلًا من 34 بلدًا، حسب ما أكده المنظمون.

وتنضم أستراليا إلى القائمة الطويلة للدول التي كرّمها المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وتغطي خمس قارات: المغرب، وإسبانيا، وإيطاليا، ومصر، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، والمكسيك، والهند، والدول الاسكندنافية، واليابان، وكندا، وروسيا.

https://www.youtube.com/watch?v=7JoO85Vqw3M&feature=emb_title