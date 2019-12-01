حفل صاخب في السعودية لنجوم غناء أمريكيين يثير الجدل (فيديو وصور)

أحيا ثلاثة نجوم غناء أمريكيين، هم: ليل واين، تايغا وفيوتشر، مساء أمس السبت، حفلًا فنيًا صاخبًا في بلدة الدرعية بالقرب من العاصمة الرياض، اندلع في أعقابه جدل واسع حول أحد النجوم الثلاثة.

وقدم النجوم الأمريكيون عددًا من أشهر أغانيهم أمام جمهور شاب من الجنسين، تجمعوا لمشاهدة واحدة من سلسلة حفلات تستضيفها البلدة التاريخية التي تعتزم الرياض تحويلها لوجهة عالمية للسياحة والترفيه.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من داخل الحفل، تفاعلًا لافتًا من الجمهور مع نجوم الحفل، ما عكس شهرة الغناء الغربي بمختلف أصنافه بين جيل الشبان والشابات السعوديين رغم النظرة التقليدية المغايرة لذلك.

نهاية ويكند 😊 وأجواء جميلة 👌🏻 وموسيقى عالمية 🎼 واللي على المسرح Future 😍 معادلة نادرة الحدوث 👏🏻🔥 🎟 https://t.co/36u1YxB76U

🏷 فروع جرير لبيع تذاكر: https://t.co/mFfNh4iEcW#كن_جزءاً_من_التاريخ #موسم_الدرعية pic.twitter.com/gnOkhqwObL — DiriyahSeason | موسم الدرعية (@DiriyahSeason) November 30, 2019

ولم ينته الصخب عند ذلك الحد، إذ اندلع جدل في مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعدما نُسبت تغريدة للفنان ليل واين يقول فيها إنه لن يعود للرياض مجددًا.

ولم تظهر التغريدة على حساب النجم الأمريكي، لكن مغردين سعوديين ووسائل إعلام متنوعة قالت إنه حذفها بعد كتابتها، دون أن يتسنى لـ "إرم نيوز" التثبت من صحة تلك المزاعم.

وكان المغني الشهير قد أعلن، الخميس الماضي، عن حفله المرتقب في السعودية عبر حسابه في "تويتر"، وقد بدا متحمسًا للغناء في بلد جديد بات يستقطب كبار نجوم الفن العالميين.

See you soon Riyadh !! — Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) November 28, 2019

وتعددت الروايات حول ما رافق حفل ليل واين في السعودية، بما فيها الزعم بأنه حاول الصعود على المسرح وبيده سيجارة تحتوي نوعًا من المخدرات، فيما تقول رواية أخرى إنه تعرض لتفتيش في مطار الرياض خلال مغادرة المملكة للتأكد من عدم وجود مخدرات معه، لكون القوانين السعودية تحظر كل أنواع المخدرات وتعاطيها بشكل كامل.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=378&v=JkCPTYqcJDs&feature=emb_logo

ولم ترد توضيحات رسمية من قبل الهيئة العامة للترفيه أو من القائمين على فعاليات موسم الدرعية، حول الجدل الذي أعقب الحفل الذي سبقه وسيعقبه مزيد من الحفلات الفنية لكبار نجوم الفن الغربيين.

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