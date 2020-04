حفل صاخب في السعودية لنجوم غناء أمريكيين يثير الجدل (فيديو وصور)

أحيا ثلاثة نجوم غناء أمريكيين، هم: ليل واين، تايغا وفيوتشر، مساء أمس السبت، حفلًا فنيًا صاخبًا في بلدة الدرعية بالقرب من العاصمة الرياض، اندلع في أعقابه جدل واسع حول أحد النجوم الثلاثة.

وقدم النجوم الأمريكيون عددًا من أشهر أغانيهم أمام جمهور شاب من الجنسين، تجمعوا لمشاهدة واحدة من سلسلة حفلات تستضيفها البلدة التاريخية التي تعتزم الرياض تحويلها لوجهة عالمية للسياحة والترفيه.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من داخل الحفل، تفاعلًا لافتًا من الجمهور مع نجوم الحفل، ما عكس شهرة الغناء الغربي بمختلف أصنافه بين جيل الشبان والشابات السعوديين رغم النظرة التقليدية المغايرة لذلك.

ولم ينته الصخب عند ذلك الحد، إذ اندلع جدل في مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعدما نُسبت تغريدة للفنان ليل واين يقول فيها إنه لن يعود للرياض مجددًا.

ولم تظهر التغريدة على حساب النجم الأمريكي، لكن مغردين سعوديين ووسائل إعلام متنوعة قالت إنه حذفها بعد كتابتها، دون أن يتسنى لـ "إرم نيوز" التثبت من صحة تلك المزاعم.

وكان المغني الشهير قد أعلن، الخميس الماضي، عن حفله المرتقب في السعودية عبر حسابه في "تويتر"، وقد بدا متحمسًا للغناء في بلد جديد بات يستقطب كبار نجوم الفن العالميين.

See you soon Riyadh !!

— Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) November 28, 2019