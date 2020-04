بالفيديو.. رامي عياش يثير إعجاب جمهوره بموقف إنساني في مطار بيروت

View this post on Instagram

الفنان اللبناني رامي عياش يقدم الإسعافات الأولية لإمرأة سقطت مغشيًا عليها بمطار بيروت، قبيل سفره، ما أثار إعجاب جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر عياش في الفيديو وهو يحاول إسعاف السيدة التي فقدت الوعي بصالة مطار بيروت.