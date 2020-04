نسرين أمين ترد على المخرج محمد سامي بعدما وصفها بـ"ممثلة من الدرجة الخامسة"

View this post on Instagram

الفنانة المصرية نسرين أمين، تهاجم المخرج محمد سامي مجددًا، عقب تصريحات له قال فيها إنها تغير من زوجته الممثلة مي عمر، وتسببت في نشوب خلافات بينها وبين الفنانة ياسمين صبري، في كواليس مسلسل "الأسطورة". . وكانت "نسرين"، التي قامت بدور سماح في مسلسل الأسطورة، عبرت عن انزعاجها من حذف مشاهد لها من المسلسل لإضافة مشاهد لدور شهد الذي تؤديه "مي عمر"، وفق قولها. . يذكر أن بداية الأزمة كانت مع هجوم المخرج محمد سامي، على الفنانة نسرين أمين، بعدما صرح بأنها تغير من زوجته الفنانة مي عمر، وذلك بعد خلافات نشبت بينهما خلال تصوير مسلسل ”الأسطورة“. . #إرم_نيوز #مي_عمر #الاسطورة #نسرين_أمين #محمد_سامي #مشاهير #مصر #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #فن #اخبار_مشاهير #news #trend #egypt