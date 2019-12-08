نسرين أمين ترد على المخرج محمد سامي بعدما وصفها بـ"ممثلة من الدرجة الخامسة"

هاجمت الفنانة المصرية نسرين أمين، المخرج محمد سامي مجددًا، عقب تصريحات له قال فيها أنها تغير من زوجته الممثلة مي عمر، وتسببت في نشوب خلافات بينها وبين الفنانة، ياسمين صبري، في كواليس مسلسل "الأسطورة".

وكتبت الفنانة عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" تعليقًا على خبر تناول تصريحات سامي ضدها: "الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور...الحمد لله على نعمة القبول، الحمد لله على نعمة الشكل الجميل الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالي من أي بلطجة أو قضايا مريبة الحمد لله على نعمة الموهبة اللي الجمهور بس هو اللي يحكم عليها، بدون زعل".

وكانت "نسرين"، التي قامت بدور سماح في مسلسل "الأسطورة"، عن انزعاجها من حذف مشاهد لها من المسلسل لإضافة مشاهد لدور شهد "مي عمر".

وشنت أمين هجومًا على مي عمر، عبر حسابها بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" قائلة: "لو كنت أعلم أن مسلسل الأسطورة بطولة المدام مرات المخرج أم عدسات ملونة ما كنت بدأت.. أنها الكوسة في أوضح صورها #الأسطورة".

يذكر أن بداية الأزمة كانت مع هجوم المخرج محمد سامي، على الفنانة نسرين أمين، بعدما صرح بأنها تغير من زوجته الفنانة مي عمر، وذلك بعد خلافات نشبت بينهما خلال تصوير مسلسل "الأسطورة".

فيما أضاف سامي في تصريحات سابقة قائلًا: "مشكلة نسرين أمين أنها بتغير من زوجتي مي عمر، وهي كانت السبب الرئيسي وراء أزمتي أيضًا مع ياسمين صبري".

وأشار إلى أن نسرين أمين اتهمته كذبًا بحذف مشاهد لها من “الأسطورة” من أجل مي عمر، قائلًا: "اتهمتني إني ضيّعت عليها فرصتها، هي نسرين أساسًا عملت إيه في الدراما المصرية من بعد (الأسطورة)؟".

وأكمل: "هي فاكرة نفسها نجمة دراما؟، نسرين هتفضل ممثلة درجة خامسة، دي إمكانياتها، وربنا خلق كل فنان عنده مستوى من الموهبة ودرجة معينة من الجمال".

ويستعد محمد سامي حاليًا لبدء تصوير مسلسل “البرنس”، من بطولة الفنان محمد رمضان، والذي سيعرض في رمضان 2020، من تأليفه وإخراجه، وبطولة: غادة عادل، وروجينا، وأحمد زاهر.