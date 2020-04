النجم السعودي فيحان يفاجئ طفلًا مصابًا بالتوحد.. وهكذا علّق الجمهور "فيديو"

View this post on Instagram

طفل من المحبين لي اراد ان يلتقي فيني ف سوينا له مفاجائه ، سبب تنزيل الفيديو ان مشاعره وفرحته وردة فعله اجبرتني اني استاذن من اهله وانزل هالفيديو الجميل الي فيه من الانسانيه والحب والمشاعر الصادقه ، رسالتي لجميع المشاهير ، استغلو شهرتكم في اللمسات الانسانيه والمسوؤليه الاجتماعيه .. اثرها عطيم واجرها كبير