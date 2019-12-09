وائل كفوري يحيي حفلًا غنائيًا في موسم الرياض

يستعد النجم اللبناني وائل كفوري، لملاقاة جمهوره في الرياض للمرة الأولى وذلك ضمن فعاليات "موسم الرياض" الذي يقام بالمملكة العربية السعودية هذه الفترة.

ويقام الحفل يوم 17 ديسمبر الجاري على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض، حسبما ورد في بوستر الحفل الذي نشره المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه على "تويتر".

ومن المقرر أن يشارك وائل كفوري في الحفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم والنجم اللبناني وائل جسار، حيث يقدم كل منهم فقرة غنائية للجمهور السعودي بالرياض.

ويعد هذا الحفل هو الثاني للفنانة نانسي عجرم في موسم الرياض، حيث أعادت نشرت بوستر الحفل عبر حسابها على "تويتر" وعلقّت قائلًة: "من جديد نلتقي بموسم الرياض بحبكن، المملكة العربية السعودية".

ولم يتوقف تركي آل الشيخ عن الإعلان عن حفل وائل كفوري فقط، بل وصف الحفل الذي سيحييه النجم المصري عمرو دياب في السعودية يوم 14 ديسمبر الجاري بأنه سيكون كبيرًا داعيًا الجمهور ألا يفوت الحفل.

وكتب "آل الشيخ" قائلًا: "الهضبة عمرو دياب راجع لموسم الرياض بحفلة كبيرة لا تفوتكم".

وكشف رئيس هيئة الترفيه السعودية عن عودة محمد حماقي، لجمهوره في الرياض بإحياء حفل غنائي يوم 12 ديسمبر الجاري، فكتب قائلًا: "محمد حماقي وThe Chainsmokers في موسم الرياض المسرح بيولع بحضوركم".

محمد حماقي و The Chainsmokers في #موسم_الرياض 🔥

المسرح بيولع بحضوركم 🧡

احجزوا تذاكركم: https://t.co/nNEuzQz2gw pic.twitter.com/nZj8NhdopX — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 8, 2019

وكشف المستشار تركي آل الشيخ قبل يومين عن عدد زوار "موسم الرياض"، الأقوى حتى الآن في السعودية، وذلك بعد مرور قرابة شهرين على انطلاق فعالياته التي بدأت في الـ11 من أكتوبر الماضي.

وقال تركي آل الشيخ إن زوار موسم الرياض وصل عددهم إلى 9.3 مليون زائر، وجاء في تغريدته التي نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلًا: "9 مليون و300 ألف زائر لموسم الرياض ... شرفتونا … الحمد لله".

٩ مليون و٣٠٠ الف زائر لموسم الرياض ... شرفتونا ... الحمدالله🔥🇸🇦🙏🏻❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 5, 2019

ويعد موسم الرياض أضخم المواسم الترفيهية في المملكة ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج.