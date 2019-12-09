الجنوب أفريقية زوزيبيني تونزي تتربع على عرش ملكة جمال الكون 2019 (صور)

المصدر: ا ف ب

توجت ملكة جمال جنوب أفريقيا زوزيبيني تونزي مساء الأحد في اتلانتا ملكة لجمال الكون في ختام أمسية تمحورت كثيرًا حول حق المرأة في تقرير مصيرها.

وتفوَّقت الشابة السوداء البالغة 26 عامًا في المرحلة النهائية على ملكتي جمال بورتوريكو والمكسيك خلال المسابقة التي قدمها الأمريكي ستيف هارفي مع لجنة تحكيم ضمت سبع نساء.

وقد صفَّق الحضور لملكة جمال جنوب أفريقيا بحرارة بعد كلمتها الأخيرة وهو أمر مستحدث في المسابقة. وقد أكدت فيها أنها ستبذل كل ما في وسعها لتشجيع الفتيات على الوثوق بأنفسهن.

وقالت: "ترعرت في عالم لا يعتبر النساء مثلي مع نوع بشرتي ونوع شعري، أبدًا جميلات، وأظن أن الوقت قد حان لتغيير ذلك اليوم" ما أثار تصفيقًا حارًّا من الحضور.

وتقدمت الشابة صاحبة الشعر القصير على أكثر من 90 مرشحة أخرى للفوز باللقب الثامن والستين لملكة جمال الكون، ولتخلف كاتريونا غراي ملكة جمال الفيليبين التي توجت على عرش الكون في 2018.