الجنوب أفريقية زوزيبيني تونزي تتربع على عرش ملكة جمال الكون 2019 (صور)

توجت ملكة جمال جنوب أفريقيا زوزيبيني تونزي مساء الأحد في اتلانتا ملكة لجمال الكون في ختام أمسية تمحورت كثيرًا حول حق المرأة في تقرير مصيرها. وقد صفَّق الحضور لملكة جمال جنوب أفريقيا بحرارة بعد كلمتها الأخيرة وهو أمر مستحدث في المسابقة. وقد أكدت فيها أنها ستبذل كل ما في وسعها لتشجيع الفتيات على الوثوق بأنفسهن. وقالت: ”ترعرت في عالم لا يعتبر النساء مثلي مع نوع بشرتي ونوع شعري، أبدًا جميلات، وأظن أن الوقت قد حان لتغيير ذلك اليوم“ ما أثار تصفيقًا حارًّا من الحضور. #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #مشاهير #فاشون #fashion #جنوب_افريقيا #trend #news #MissUniverse2019 #SouthAfrica #MissUniverse ‪#ZozibiniTunzi‬