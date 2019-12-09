بعد انتشار شائعة وفاته.. موسم الرياض يكشف عن مفاجأة تتعلق بمحمد عبده

أعلن الحساب الرسمي لـ"موسم الرياض" عبر "تويتر"، عن احتفالية كبرى يتم تنظيمها لتكريم فنان العرب محمد عبده، ليلة رأس السنة، وذلك ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وقالت إدارة "موسم الرياض" إن الاحتفالية تحمل اسم "ليلة عرّاب الطرب"، وصممت إعلانًا خاصًا للاحتفالية حمل صورة قديمة له منذ بداياته الفنية.

وجاء في التعليق على التغريدة: "يا بدايات المحبة وصاحب الحلم الصغير وجدار من طين وحصير وألف غصن من اليباس والفجر البعيد عرّاب الطرب وفنان العرب محمد عبده من الستينات لهاللحظة في ليلة 31 ديسمبر ليلة عمر أبد ما تمر!".

يا بدايات المحبة، وصاحب الحلم الصغير وجدار من طين وحصير، وألف غصن من اليباس، والفجر البعيد🧡

عرّاب الطرب، وفنان العرب محمد عبده من الستينات لهاللحظة 🎶

في ليلة 31 ديسمبر، ليلة عمر أبد ما تمر! pic.twitter.com/pcfVfyn3Ij — شتاء الرياض | Riyadh Winter (@RiyadhSeason) December 8, 2019

وتفاعل رواد "تويتر" مع التغريدة، مؤكدين انتظارهم للحفل مطالبين شركة "روتانا" المنظمة للاحتفالية بطرح التذاكر قبلها بفترة وجيزة كي يتمكنوا من شرائها لحضور الحفل.

وانتشرت ليل الأحد شائعة وفاة الفنان السعودي محمد عبده، الأمر الذي أثار قلق محبيه في السعودية والعالم العربي إذْ تم تناقلها في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

وأكد مقربون من الفنان عدم صحة الشائعة، وأن محمد عبده الذي أحيا قبل يومين حفلًا في الرياض، "يتمتع بصحة جيدة ولا يشكو من أي شيء".

فيما نشر الشاعر صالح الشادي، صورًا له جمعته مع محمد عبده مساء الأحد، وكانا يقضيان وقتهما في رحلة تنزه ليلية.

مع الغالي فنان العرب قبل قليل من صحراء الربع الخالي . pic.twitter.com/TSNkdyrUMr — صالح الشادي (@salehalshadi) December 8, 2019

يُذكر أن محمد عبده غنّى في مسيرته الفنية الطويلة، لكبار شعراء وكتاب السعودية والعالم العربي، ولحن أغانيه أيضًا ملحنون كبار.