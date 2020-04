كيم كارداشيان تهدد شقيقتها "كورتني" بالطرد من مسلسل الواقع الخاص بهم

أعطت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، نظرة غير مسبوقة للمشاهدين من داخل عرض مسلسل Keeping Up With The Kardashians، حيث هددت بطرد شقيقتها كورتني كارداشيان من طاقم الممثلين.

وكشفت أيضًا أنها تقرأ بانتظام تعليقات المعجبين عن حلقات الموسم، مما يعطي نظرة ثاقبة حول كيفية تعديل العرض وجعله أفضل، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت كيم (39 عامًا)، في اعتراف، أن شقيقتها الكبرى تتجنب التصوير والإجابة على الأسئلة: "مهمتنا تقوم على أن نكون منفتحين ونزيهين ونتقاسم الكثير عن أنفسنا، ولكن كورتني لم تكن منفتحة في حياتها الشخصية على الكاميرا".

وأضافت كيم: "كل الأيام التي لا تصور فيها كورتني، نحاول أن نتخطى أنا و كلوي هذا الركود، إذا لم نشارك حياتنا، فما هو العرض؟".

وقالت كلوي كارداشيان (35 عامًا)، إنها شاركت التطورات الخاصة بها مع صديقها السابق تريستان تومبسون؛ لأنها شعرت أن وظيفتها التحدث بصراحة، على الرغم من أنها لا تريد بالضرورة القيام بذلك.

وراوغت كورتني منذ بداية الحلقة، عندما سألتها كيم وشقيقتهما الثالثة "كلوي" مرارًا وتكرارًا عن أمورها الخاصة، فردت كورتني: "أخواتي فضوليات جدًا عندما يتعلق الأمر بأي شيء في حياتي، وأنا أحب أن أبقي بعض الأشياء خاصة، أنا لا أحب أن أشارك، كما تعلمون، مواضيع المواعدة".

سئمت كيم في النهاية من الاتصال بكورتني وأصدرت إنذارًا مفاده: "لدينا اقتراح لكي يبدأ بـ F وينتهي بـ D"، في إشارة إلى طردها.

واعترفت كورتني وكيم أيضًا بأن هناك صورًا لكورتني مع رجل، لكنهم قالوا إن أختهم رفضت التحدث عن العلاقات ونفتها.

وعندما شعرت كيم وكلوي أنهما لا يعرفان شيئًا عن حياتها، قررتا متابعة سيارة كورتني في عدة مناسبات، وعندما تعقبتاها إلى منزل خاص بالقرب من منزلها، ردت عليهما، لماذا تتدخلون في أموري الخاصة؟.

وأوضحت كورتني أنها كانت تعقد اجتماعًا مع شركائها في Poosh موقعها الإلكتروني الخاص بنمط الحياة والأعمال التجارية الإلكترونية، لكنها أضافت أنها إذا كانت ترى شخصًا ما، فإنها تريد أن يحترموا خصوصيتها.

كانت نجمةُ تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان، قد أثارت التساؤلات حول علاقتها الغامضة بحبيبها الجزائري السابق، يونس بنجيما، بالرغم من انفصالهما منذ أكثر من عام، حيث ظهر الثنائي سويًا عدة مرات مؤخرًا.