أعلِن اليوم الإثنين عن وفاة المخرج المصري سمير سيف، عن عمر يناهز الـ72 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية حادة ألمّت به مؤخرًا.

والمخرج سمير سيف هو صاحب فيلم "المشبوه"، الذي كان بوابته للانطلاق نحو عالم السينما والدراما، منتقلًا بين كتابة السيناريو والحوار، ثم الإخراج أخيرًا.

وأخرج سيف العديد من الأفلام مع الممثل المصري عادل إمام مثل: "الغول، المشبوه، الهلفوت، شمس الزناتي"، وظهر ممثلًا بفيلم "كلام في الحب".

ويُعد المخرج سمير سيف واحدًا من كبار مخرجي السينما المصرية، وتعاون خلال مسيرته الفنية مع عدد كبير من كبار النجوم، وحققت أفلامه نجاحًا كبيرًا، ووصلت أعماله الفنية إلى نحو 200 عمل فني تنوعت بين السينما والدراما التليفزيونية.

وولد سيف في 23 أكتوبر عام 1947، وتخرج من المعهد العالي للسينما عام 1969 بتقدير امتياز ليتم تعيينه بالمعهد، وعمل مساعدًا في بداياته الفنية لعدد من كبار المخرجين مثل شادي عبدالسلام، يوسف شاهين وحسن الإمام.