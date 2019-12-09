اكتشف محمد رمضان.. من هو المخرج السينمائي المصري الراحل سمير سيف؟

فقد الوسط الفني المصري والعربي مساء الاثنين، قيمة فنية كبيرة بوفاة المخرج السينمائي سمير سيف، عن عمر ناهز 72 عامًا بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة حسبما أكد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ"إرم نيوز".

وحفل مشوار سمير سيف السينمائي بالعديد من الأفلام الشهيرة والخالدة في السينما المصرية والعربية ومن بينها: "شمس الزناتي، الراقصة والسياسي، غريب في بيتي، معالي الوزير، آخر الرجال المحترمين".

وتعاون سمير سيف خلال مسيرته الفنية مع عدد كبير من كبار النجوم، ويرصد "إرم نيوز" في السطور التالية المشوار الحافل للمخرج الراحل.

سمير سيف هو مخرج مصري من مواليد 23 أكتوبر عام 1947 في القاهرة، وتخرج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج بأكاديمية الفنون المصرية عام 1969 بتقدير امتياز، وعُين بعد تخرجه معيدًا بالمعهد.

عمل سمير سيف بعد تخرجه في النقد السينمائي، كما عمل مساعدًا لعدد من المخرجين الكبار في عصره، بينهم شادي عبدالسلام، يوسف شاهين، حسن الإمام، وغيرهم.

أعماله الفنية

أخرج سمير سيف أول أفلامه بعنوان "دائرة الانتقام" عام 1976، وبعدها توالت أفلامه التي تميزت بغلبة الجانب التجاري على الفني وإن كانت تجمع بين الرضا النقدي والجماهيري، وكان أشهرها: "المشبوه" 1981، "احترس من الخط" 1984، "النمر والأنثى" 1987، "شمس الزناتي" 1990، "سوق المتعة" 2000، "معالي الوزير" 2002، وغيرها.

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والمخرج سمير سيف أحد كبار مخرجي السينما المصرية الذي حققت أفلامه نجاحًا كبيرًا، ووصلت أعماله الفنية لنحو 200 عمل فني ليس في السينما فقط بل طالت الدراما التليفزيونية أيضًا حيث اتجه للإخراج التليفزيوني وقدم عدة مسلسلات منها: "البشاير" 1987، "آوان الورد" 2000، "الدم والنار" 2004، "السندريلا" 2006.

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جوائزه

حصل سمير سيف على مجموعة كبيرة من الجوائز على مدار مشواره الفني والتي كرّس بها رحلة إبداع امتدت لأكثر من 4 عقود، واستمر في العطاء سواء على المستوى الأكاديمي أو الإداري من خلال رئاسته المهرجان القومي للسينما المصرية حتى قبل رحيله.

اكتشف محمد رمضان

قال المخرج سمير سيف إنه اكتشف الفنان محمد رمضان وقدمه للشاشة من خلال مشهدين في مسلسل "السندريلا"، حيث رأى فيه موهبة كبيرة بدليل أنه نجم الآن ظل وراء حلمه رغم العواقب وفي ظل نجوميته وافق على عمل مسرحي نظرًا لأن المسرح الذي شهد نشأته الفنية في بداياته الفنية ولا ينساه.

وأكد المخرج سمير سيف خلال ندوة له بمعرض القاهرة الدولي للكتاب أنه لا داعي لمهاجمة محمد رمضان لأن لديه شعبية كبيرة تجعله يخطو خطوات جيدة للأمام.

سبب توقف مسلسل "المشبوه"

وقال المخرج سمير سيف، إنه ألغى مشروع إنتاج مسلسل "المشبوه"، مؤكدًا أن عددًا من فناني الجيل الحالي رفضوا وضع أنفسهم في مقارنة مع أبطال الفيلم، سعاد حسني وعادل إمام، لارتباط الجمهور بهم.

رفض الاعتراف بالابتعاد عن الإخراج

وحول ابتعاد سمير سيف عن الإخراج والتأليف طوال الفترة الماضية، رفض الاعتراف بابتعاده وأكد أنه سيعود بأكثر من عمل سينمائي ودرامي بالاشتراك مع عدد من المؤلفين الشباب إلا أن القدر كان أقرب إليه وخطفه الموت اليوم عن عمر ناهز 72 عامًا.