محمد حماقي يطرح "فيديو كليب" عن قصة حقيقية (فيديو وصور)

طرح النجم المصري محمد حماقي، فيديو كليب لأغنية جديدة مأخوذة عن قصة حقيقية وقعت في إحدى حفلاته التي أحياها يوم الـ30 من نوفمبر الماضي، بأحد المجمعات التجارية الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة وحملت أغنية الكليب اسم "راسمك في خيالي".

ويتناول الكليب قصة حب حقيقية وكان بطلها شاب قدَّم "خاتم" الخطوبة لحبيبته في حفل محمد حماقي خلال عزفه للأغنية على البيانو لجمهوره، ووثّق "حماقي" بذلك لحظات حقيقية حدثت في إحدى حفلاته وذلك للمرة الأولى في مشواره الفني.

وطرح حماقي فيديو كليب أغنية "راسمك في خيالي" عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، إذْ ظهر الشاب والفتاة في لحظات رومانسية وكان الفنان المصري يغني ويعزف لهما.

وأغنية "راسمك في خيالي"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان محمد النادي وتوزيع تميم وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج مصطفى عامر.

https://www.youtube.com/watch?v=7R7r_L30fG0&feature=youtu.be

وبالعودة إلى حفل محمد حماقي يوم الـ30 من نوفمبر، فقد صعد الشاب "عمّار" وحبيبته إلى مسرح الحفل وفاجأ حبيبته بإعلان خطوبته منها وتقديم "الخاتم" لها وذلك خلال غناء محمد حماقي لأغنية "راسمك في خيالي"، والتي كان يقدمها للمرة الأولى على آلة "البيانو".

ووقتها حرص محمد حماقي على استقبالهما بحفاوة، وقال الشاب إنه لم يجد أفضل من مناسبة حضورهما لحفل محمد حماقي لتقديم "خاتم" الخطوبة لحبيبته.

فيما ارتدت الفتاة "الخاتم" على المسرح وقام الشاب بتقبيل يدها أمام الجمهور، وأثارت هذه اللقطات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذين حرصوا على تداول الصور على نطاق واسع.

يُذكر أنَّ محمد حماقي، يواصل المنافسة على لقب الموسم الخامس من برنامج المواهب الغنائي "ذا فويس" والذي يشارك فيه كعضو لجنة تحكيم ومدرب ويرافقه في اللجنة أحلام وسميرة سعيد وراغب علامة.