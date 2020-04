وسط انتقادات.. جونسون يستلهم شريط حملته الدعائي من فيلم شهير (فيديو)

اختار رئيس الوزراء الحالي "بوريس جونسون" مشهدًا من فيلم "Love Actually" الشهير، ليقلده في شريط لحملته الدعائية للانتخابات؛ ما عرَّضه للسخرية والانتقادات من عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والشخصيات المعروفة، أبرزهم بطل الفيلم النجم "هيو غرانت".

وفي المشهد الأصلي يظهر الممثل "اندرو لينكولن" أمام منزل المرأة التي يحبها، ليعبر لها عن حبه في ليلة الكريسماس باستعمال لافتات ورقية، الوسيلة ذاتها يستعملها جونسون وهو يحاول إقناع إحدى الناخبات بالتصويت لحزبه حتى يحصل على أغلبية في البرلمان، ويمكنه تنفيذ "البريكسيت" السنة المقبلة.

وقد سارع "هيو غرانت" إلى التعليق عليه في تدوينة جاء فيها :"لاحظت انه من بين لافتات الفيلم التي لم يحرص على حملها تلك التي كتب عليها اندرو لينكولن :"لأنه في أعياد الميلاد نقول الحقيقة".

النجم البريطاني الذي أدى دور رئيس الوزراء في الفيلم الذي أخرجه "ريشار كورتيس" ، هو من أشد الرافضين للبريكسيت ،كما شوهد خلال الحملة مع مرشحي حزب "الديمقراطيون الليبراليون" ، مثل "تشوكا أمونا" و"لوسيانا بيرغر" حسب موقع "لا ليبر" البلجيكي.

ولم يكن جونسون أول من استغل المشهد الرومانسي الشهير في حملته، فقد سبقه إلى ذلك في شهر نوفمبر الماضي مرشحة حزب العمال "روزينا ألين خان"، لذا طلبت من المتصفحين في تغريدة لها على تويتر ،بألا يحققوا رغبة بوريس جونسون وينشروا الفيديو الخاص به، وأن ينشروا بدلًا من ذلك "النسخىة الأصلية" ،أي نسختها هي، ثم أعادت نشرها.

