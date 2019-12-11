بعد عودة الثنائية بينهما.. قصي خولي: قصتي مع نادين نجيم "رومانسية"

كشف الفنان السوري قصي خولي، تفاصيل العمل الجديد الذي سيجمعه بالنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، في موسم دراما رمضان 2020.

وقال قصي في تصريحات تلفزيونية: "سنبدأ التصوير يوم 10 يناير/كانون الثاني المقبل، القصة رومانسية اجتماعية، وستجمع بين الأمل والقوة والحب، وسيكون هناك شخصيات جديدة، والبيئة التي سنعمل بها مختلفة تمامًا".

وعن عودة الثنائية مع نادين نجيم، قال خولي: "أعتقد أن الثنائية ستقدم نجاحًا جديدًا العام المقبل. نادين ممثلة متميزة وصديقة لي، ومتأكد من أنها ستقدم دورًا مختلفًا عن كل شيء قدمته أو ستقدمه".

وكان قصي خولي قد تعاون مع نادين في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "خمسة ونص" الذي أثار حالة من الجدل، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

وأعلن المنتج اللبناني صادق الصباح عبر تغريدة على "تويتر" في وقت سابق، عن الاستعداد لإعادة ثنائية نادين نجيم وقصي خولي في عمل جديد للمنافسة خلال الموسم الرمضاني المقبل.

ولم يكشف الصباح عن أي تفاصيل سوى أبطال العمل ومخرجه اللبناني فيليب أسمر، الذي سبق أن أخرج مسلسل "خمسة ونص"، من بطولة نجيم وخولي في الموسم الرمضاني المنصرم.