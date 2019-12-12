مقابل 243 ألف دولار.. ملياردير يشتري سترة المغنية أوليفيا جون (صور)

اشترى ملياردير مجهول، سترة جلدية للمغنية الأسترالية أوليفيا نيوتن جون، التي ارتدتها في الفيلم الشهير Grease للنجم الأمريكي، جون ترافولتا، وذلك مقابل 243 ألف دولار، لكنه أعادها لأوليفيا مرة أخرى.

وكانت أوليفيا نيوتن جون وضعت السترة وبنطالها الضيق الذي غنت بهما مع جون ترافولتا في عام 1978 للبيع في "بيفرلي هيلز" الشهر الماضي.

وأقيم المزاد لجمع التبرعات لصالح جمعية خيرية للمساعدة في علاج السرطان، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وجلبت السترة أكثر من ضعف السعر المتوقع، وقدم المشتري المجهول السترة للمغنية خلال اجتماع معها في كاليفورنيا في نهاية الأسبوع، وأخبرها: "يجب ألا تكون السترة في خزانته للحصول على حقوق المفاخرة"، قائلًا إنه كان من المعجبين الأولين لنيوتن جون، وتمنى لها الشفاء السريع في معركتها الأخيرة مع سرطان الثدي.

وأضاف الملياردير المجهول أن "احتمالات التغلب على سرطان متكرر باستخدام أحدث العلاجات الناشئة تزيد بمقدار كبير"، مشيرًا إلى أنه قرر شراء أيقونة شهيرة وعزيزة عليها من أجل إعادتها إليها.

وقالت النجمة في وقت سابق من هذا الشهر، إنه تم تشخيصها بالمرض للمرة الثالثة، إذ إن أوليفيا البالغة من العمر 71 عامًا أصيبت بالسرطان في 1992.

وكانت النجمة تضع المعطف في مركز أوليفيا نيوتن-جون لعلاج السرطان والأبحاث في ملبورن، والذي شاركت في تأسيسه بعد نوبة الإصابة الأولى بالسرطان في عام 1992. قائلة للعارض: "هذا أكثر شيء سخاء بالنسبة لي، أنا ممتنة للغاية".

وتعد السترة واحدة من بين 500 قطعة تبيعها لصالح مركز أوليفيا نيوتن-جون للسرطان في ملبورن وتم بيعها بأكثر من ضعف سعرها المقرر.