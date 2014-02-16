سبعة أشكال للثروة ..أي نوع تريد؟

تبقى الثروة من أهم الأهداف التي يسعى الإنسان إلى تحقيقها، غير أنه أي ثروة تلك التي يريدها كل منا؟ هل هي الثروة بمعناها الأولي والبسيط أي الثروة المالية فقط؟.

في كتابه القيم " دليل العظمة " لمؤلفه " روبين شارما " تقديم لأشكال متنوعة من الثروة، وهذا نتاج خبرة عملية فشارما الرئيس التنفيذي لشركة شارما ليدرشب انترناشيونال، وهي شركة تساعد المؤسسات على جعل موظفيها قادرين على القيادة وتحمل المسؤولية.

فالثروة في اعتقاد شارما ليست مقصورة على جمع المال, والحقيقة هي أن هناك سبعة عناصر يجب أن ترتقي بها إلى مستوى التميز وذلك قبل أن تعتبر نفسك ثريا.

يخبرك شارما صاحب الكتاب الذي حقق من قبل أعلى مبيعات حول العالم في إطار التنمية البشرية " الراهب الذي باع سيارته الفراري ".. ماذا عن أشكال تلك الثروة ؟

الثروة الروحية : وهذه تتضمن التوجه العقلي الإيجابي والاحترام الكبير للذات، والسلام النفسي، والهدوء الداخلي.

الثروة البدنية: صحتك ثروتك، ولا فائدة في أن تحقق مكانة ممتازة في حياتك المهنية وتهمل صحتك أثناء سعيك لذلك؟ وما الفائدة في أن تجد نفسك أنجح رجل أعمال في أحد أجنحة المستشفيات؟ وما الفائدة في أن تجد نفسك أغنى رجل في المقابر؟

الثروة الأسرية والاجتماعية :عندما تكون سعيدا في حياتك الأسرية سوف تؤدي في عملك بشكل أفضل, ولا أحد يندم في أخر حياته على أنه جعل أسرته في مقدمة أولوياته.

الثروة المهنية : من الأشياء المهمة جدا أن تحقق كل ما أنت قادر على تحقيقه وتحاول الوصول إلى الأفضل في حياتك المهنية.

الثروة الاقتصادية : نعم المال مهم, لكنه ليس أهم شيء في الحياة, وهو بكل تأكيد يجعل الحياة أفضل وأكثر سهولة, فالمال يتيح لك السكن في بيت لطيف وأخذ عطلات جميلة.

وكما قال مؤسس شركة باتاجونيا ذات مرة فون تشوينادر : "كلما حققت كسبا ماديا أكبر، استطعت أن أهب أكثر للآخرين".