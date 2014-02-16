برنامج جديد يهدف للرد على باسم يوسف

أكد الملحن المصري عمرو مصطفى أنه بدأ التحضير لبرنامج جديد بعنوان "هنحط علي البرنامج", ردا علي برنامج "البرنامج" الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف علي قناة "ام بي سي مصر".
وقال مصطفي- على صفحته بموقع "فيس بوك" اليوم الاحد " تحت عنوان معلومه "باسم مش هتيجي سيرته خالص في برنامج (هنحط علي البرنامج) لانه اقل بكثير من ذكراسمه ولكن البرنامج هدفه التوضيح فقط ونشر القيم والأخلاق والمواهب الهادفه".
وكان باسم يوسف على مدى الحلقتين السابقتين من برنامجه "البرنامج" قد شن هجوما حادا على الملحن عمرو مصطفي وسخر من أفكاره ومواقفه السياسية.