ماجد المهندس يُقبّل يد أصالة على هامش حفلهما في السعودية (فيديو)

جمع لقاء بين الفنان العراقي ماجد المهندس والفنانة السورية أصالة نصري، على هامش حفلهما في ليالي سمرات الرياض ضمن فعاليات "موسم الرياض" في المملكة العربية السعودية، إذْ ظهر "المهندس" وهو يقبّل "يدْ" أصالة بعد وصلة مديح قالتها بحقه.

وقالت أصالة، في مقطع فيديو تم تداوله على موقع "تويتر":"مجودي أنا بحبه، وبنحب نمزح، ودائمًا لما نشوف بعض بنحب نمزح ونضحك ونبكي، أو في الحقيقة هو بيغني وأنا ببكي، وماجد من الناس اللي بفتخر فيهم لأن تركيبة شخصيته كتير مضبوطة مع الموهبة تبعه".

واستطردت:"ماجد فنان لدرجة كبيرة، وتفاصيله نقية وراقية، وما في مرة ما بيجيبلي فيها برفانات، مفيش غير المرة دي اللي ما جالي، بس برفاناتي كلها من عند مجودي ذوقه عالٍ، وكل حاجة بيعملها بكرم"، ما دعا ماجد المهندس لتقبيل يدها.

وقال ماجد المهندس:"دي شهادة كبيرة من فنانة كبيرة وأكثر من رائعة، وأنا بسعدها مثل ما بسعد الناس، وهي كثيرًا تشدني بأغانيها، جت علي مرة بكيتها".

وأحيا ماجد المهندس وأصالة حفلهما وسط حضور جماهيري، في متنزه الثمامة البري بمحمية الملك خالد الملكية ضمن فعاليات موسم الرياض، وقدّم المهندس أغاني منها:"واحشني موت، كيف تحس، يهزك الشوق"، وغيرها.

فيما قدمت أصالة عددًا كبيرًا من أغانيها منها:"روح نجدية، كبير الشوق، ما راح أسامح"، وغيرها.