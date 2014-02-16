تأييد قضائي في حكم عمر حاذق ورفاقه

بعد أنتظار جلسة الاستئناف والنطق في قضية الشاعر المصري السكندري عمر حاذق،ورفاقه لؤي قهوجي واسلام حسنين، جاء اليوم الحكم بتأييد المحكمة للحكم في الاسكندرية، ويذكر أن الشاعر عمر حاذق تم الحكم عليه بعامين وغرامة 50 ألف جنيه بسبب خرق قانون التظاهر، عندما قام بوقفة أمام محكمة إسكندرية ضد قتلة خالد سعيد.
وكانت هيئة المحكمة قد أخلت القاعة من الأهالي قبل النطق بالحكم وشهدت المحكمة بعد النطق بالحكم هتافات " يسقط القضاء الفاسد .. يسقط قضاء أمن الدولة " .
عمر عبد العزيز حسين على حاذق، فاز مناصفة بجائزة الدكتور عبد الله باشراحيل لإبداع الشباب بمصر ، وذلك فى فرع أفضل ديوان شعر عن ديوانه المخطوط "كما أنت حلوة" وذلك فى دورتها الأولى عام 2005، كما صدر له ديوان "فضاءات الحرية" ديوان شعر مشترك بينه وبين الشاعر البرتغالي تياغو باتريشيو والشاعر الإيطالي نيكي داتوما والشاعر عبد الوهاب العزاوي صدر بالعربية والإنكليزية عن دار يدوية فى بداية 2011.
عضو أسرة تحرير مجلة تحديات ثقافية، شارك بإلقاء ثلاث قصائد ترجمت للفرنسية فى احتفالية عالمية بمرور مائة عام على مولد الشاعر قسطنطين كفافيس برعاية مكتبة الإسكندرية.